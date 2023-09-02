В Весьегонске открыли доску памяти историка и краеведа Вячеслава Воробьёва Фото: ПТО

1 сентября в Весьегонской школе открыли доску памяти выпускника школы - археолога, историка, писателя и краеведа Вячеслава Воробьева. Ученый ушел из жизни в ноябре 2022 года.

Мемориальная доска установлена по инициативе руководителя Общественного совета округа Игоря Горченкова при поддержке местной администрации, краеведов клуба "Весь" и местных жителей.

Вячеслав Михайлович Воробьев родился 26 июня 1950 г. в городе Весьегонске. В школьные годы увлекался краеведением, историей, археологией. Автор и составитель Тверского топонимического словаря, один из авторов первого в России регионального учебника "История Тверского края".

Являлся членом Союза писателей России, Русского географического общества, Императорского Православного Палестинского Общества, Российского военно-исторического общества, совета Ассоциации Тверских землячеств, Почетным гражданином Торопецкого района Тверской области.