В Твери из-за перекрытия изменилась схема движения автобуса №106

В Твери изменилась схема движение автобуса №106 Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 10:00 утра 2 сентября по 4 сентября включительно в связи с проведением ремонтных работ на улице Склизкова изменена схема движения автобусного маршрута №106.

Движение всех видов транспорта в этот период ограничено на участке от улицы Богданова до улицы 15 лет Октября.

Будьте внимательны при планировании поездок на общественном транспорте, выбирайте пути объезда.