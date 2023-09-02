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НовостиОбщество2 сентября 2023 6:26

В Твери из-за перекрытия изменилась схема движения автобуса №106

Схема движения автобуса №106 изменена до 4 сентября в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери изменилась схема движение автобуса №106

В Твери изменилась схема движение автобуса №106

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 10:00 утра 2 сентября по 4 сентября включительно в связи с проведением ремонтных работ на улице Склизкова изменена схема движения автобусного маршрута №106.

Движение всех видов транспорта в этот период ограничено на участке от улицы Богданова до улицы 15 лет Октября.

Будьте внимательны при планировании поездок на общественном транспорте, выбирайте пути объезда.

Временная схема движения автобуса Графика: Транспорт Верхневолжья

Временная схема движения автобуса Графика: Транспорт Верхневолжья