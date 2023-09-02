В Твери из-за перекрытия изменилась схема движения автобуса №106

В Твери изменилась схема движение автобуса №106
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
С 10:00 утра 2 сентября по 4 сентября включительно в связи с проведением ремонтных работ на улице Склизкова изменена схема движения автобусного маршрута №106.
Движение всех видов транспорта в этот период ограничено на участке от улицы Богданова до улицы 15 лет Октября.
Будьте внимательны при планировании поездок на общественном транспорте, выбирайте пути объезда.
Временная схема движения автобуса Графика: Транспорт Верхневолжья