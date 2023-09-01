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НовостиОбщество1 сентября 2023 20:27

В Твери на время киносъемок перекроют набережную Степана Разина

В Твери 3 сентября на пару часов перекроют набережную Степана Разина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют набережную Степана Разина

В Твери перекроют набережную Степана Разина

Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат с 14:00 до 16:00 вечера 3 сентября по набережной Степана Разина (на участке от Свободного переулка до Тверского проспекта).

Перекрытия согласованы с администрацией АНО Развития Кино «Кинокомиссия Тверской области».

На время съемочного процесса рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на набережную.

Будьте внимательны и осторожны.