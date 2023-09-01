Владимир Путин заехал в село Тургиново под Тверью

Владимир Путин пообщался с жителями Тургиново Фото: соцсети

Вечером, 1 сентября, в село Тургиново под Тверью (46 км от областного центра) приезжал Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщили РИА Новости в Кремле, Владимир Путин принял решение заехать в Тургиново после посещения Сенежа.

Сначала видео о визите президента появились в соцсетях. Местные жители делились в пабликах новостями о том, как им удалось пообщаться и пожать руку главе государства.

Встреча была недолгой. После короткого диалога с местными президент сел в машину, кортеж уехал. Подробности визита в Тверскую область в Кремле обещали рассказать позднее.