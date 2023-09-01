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НовостиОбщество1 сентября 2023 19:47

В Тверской области полицейские обеспечили безопасность на школьных линейках

В Тверской области школьные линейки прошли без происшествий
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области полицейские обеспечили безопасность на школьных линейках Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области полицейские обеспечили безопасность на школьных линейках Фото: УМВД России по Тверской области

1 сентября в 461 образовательном учреждении Тверской области прошли торжественные мероприятия, посвященнылинейки по случаю Дня знаний. Охрану общественного порядка обеспечили полицейские, росгвардейцы и сотрудники частных охранных организаций.

"Торжественные линейки и первые занятия прошли без происшествий", - отметили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Сотрудники полиции провели в образовательных учреждениях уроки безопасности и напомнили ребятам о соблюдении правил дорожного движения, ответственности за совершение правонарушений.