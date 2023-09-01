В Твери из-за прорыва на сетях перекроют улицу Склизкова

В Твери будут ликвидировать прорыв на улице Склизкова Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат на улице Склизкова, на участке от улицы Богданова до улицы 15 лет Октября.

Перекрытие продлится с 10:00 утра 2 сентября до 23:00 вечера 4 сентября.

На участке произошел прорыв и подтопление. Водителям следует быть внимательнее.

Коммунальные работы будет проводить ООО "Тверь Водоканал". Обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Склизкова.