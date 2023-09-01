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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:12

1 сентября госатоинспектры провели уроки безопасности в школах Твери

Юным участникам дорожного движения в Твери рассказали о безопасности на дорогах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В конце занятия всем первоклашкам вручили тематические подарки и светоотражающие брелоки Фото: УГИБДД России по Тверской области

В конце занятия всем первоклашкам вручили тематические подарки и светоотражающие брелоки Фото: УГИБДД России по Тверской области

1 сентября госатоинспектры провели уроки безопасности в школах Твери. Юным участникам дорожного движения рассказали об основах безопасного поведения на улицах и дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции Калининского района посетили линейки в Некрасовской, Михайловской и Суховерковской школах, поздравили учеников, преподавателей и родителей с началом учебного года, напомнили ребятам, об основных правилах поведения на дороге.

Родителям первоклассников посоветовали разработать безопасный маршрут в школу, не забывать про светоотражающие элементы на детской одежде или школьных принадлежностях.

В конце занятия всем первоклашкам вручили тематические подарки и светоотражающие брелоки.