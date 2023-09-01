1 сентября 420 первокурсников начали обучение в Тверском медицинском колледже

Игорь Руденя поздравил студентов и преподавателей Тверского медколледжа с Днем знаний Фото: ПТО

1 сентября 420 первокурсников начали обучение в Тверском медицинскм колледже. Студентов, преподавателей и сотрудников с началом нового учебного года поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Вы будете учиться в стенах старейшего медицинского образовательного учреждения Тверской области, история которого началась более 100 лет назад. Я уверен, что вы, сегодняшние студенты, достойно продолжите традиции нескольких поколений выпускников, для которых главными были преданность своей профессии, служение людям и Родине», - отметил Игорь Руденя.

Гости мероприятия осмотрели кабинеты и лаборатории колледжа, посетили симуляционный центр практического обучения студентов, где оборудованы кабинеты сердечно-легочной реанимации, паллиативной помощи, процедурный кабинет и родильный зал.

Игорь Руденя поручил проработать вопрос оснащения такими образовательными площадками все медицинские колледжи региона, а программу обучения актуализировать совместно со специалистами Тверской станции скорой медицинской помощи.

Всего в этом году в Тверском медицинском колледже будут обучаться свыше 1140 студентов, в том числе набраны первые 100 первокурсников, которые будут проходить обучение по новой программе подготовки медицинских специалистов по целевым договорам.