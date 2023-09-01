Игорь Руденя напутствовал первокурсников Тверского государственного техуниверситета

В Тверском государственном техническом университете 1 сентября состоялось торжественное мероприятие Фото: ПТО

В Тверском государственном техническом университете 1 сентября состоялось торжественное мероприятие. Преподавателей и студентов с началом учебного года поздравили губернатор Игорь Руденя, сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская, депутат Государственной Думы РФ Юлия Саранова, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, Почетный гражданин Твери и Тверской области, Заслуженный строитель РСФСР Александр Тягунов.

В этому году высшему учебному заведению исполняется 65 лет. ТвГТУ входит в число 100 лучших университетов России в международном рейтинге «RUR-2023». в настоящее время в вузе учится более 5300 студентов, профессорско-преподавательский состав насчитывает 373 человека, из них 57 - доктора наук.

«Поздравляю первокурсников с новым этапом жизненного пути. Хочу пожелать вам интересных событий и знаний, которые помогут уверенно идти по жизни», - сказал Игорь Руденя.

Гости мероприятия ознакомились с выставкой студенческих объединений, посвященной достижениям молодых ученых вуза, творческих студий и спортивных секций.

В 2022 году в ТвГТУ начал действовать военно-учебный центр, произведен первый прием слушателей – два взвода будущих сержантов и взвод будущих солдат. В 2023 году прием курсантов в ВУЦ продолжен.