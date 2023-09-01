Жителей Твери приглашают на детский фестиваль "Город профессий"

Фестиваль пройдет в Городском саду 2 сентября Фото: vk.com/gorsad_tver

2 сентября в Городском саду Твери состоится детский фестиваль "Город профессий".

На фестивале будут работать тематические площадки, где эксперты познакомят ребят с различными профессиями: переводчик, пчеловод, шахматист, программист, сотрудник ГИБДД, художник, химик, IT-специалист, энергетик, товаровед, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

В детских трудовых книжках работодатели будут оставлять пометки после освоения той или иной профессии. Дети, которые освоят все профессии, смогут принять участие в лотерее и выиграть подарки.

Для всех гостей праздника будет организована большая игротека, конкурсы и аквагрим.

Начало в 12:00. 6+