Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2023 11:39

В Заволжском районе Твери полицейские ликвидировали наркопритон

Житель Твери организовал наркопритон в своей квартире
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Житель Твери организовал в квартире наркопритон Фото: УМВД России по Тверской области

Житель Твери организовал в квартире наркопритон Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке ОСН «Гром» в Заволжском районе Твери ликвидирован наркопритон.

Один из жильцов многоквартирного дома по улице Горького регулярно предоставлял свою квартиру наркозависимым в обмен на наркотики. В помещении оперативники обнаружили 11 использованных медицинских шприцов и приспособления для курения. Назначена химическая судебная экспертиза.

По части 1 статьи 232 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.