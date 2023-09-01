В Заволжском районе Твери полицейские ликвидировали наркопритон

Житель Твери организовал в квартире наркопритон Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке ОСН «Гром» в Заволжском районе Твери ликвидирован наркопритон.

Один из жильцов многоквартирного дома по улице Горького регулярно предоставлял свою квартиру наркозависимым в обмен на наркотики. В помещении оперативники обнаружили 11 использованных медицинских шприцов и приспособления для курения. Назначена химическая судебная экспертиза.

По части 1 статьи 232 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.