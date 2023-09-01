Спасатели МЧС патрулируют водоемы в Тверской области

МЧС напоминает о правилах безопасности на водоемах Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники ГИМС МЧС России по Тверской области патрулируют акватории рек и озер и проводят беседы с отдыхающими.

Инспекторы напомнили родителям правила безопасности на водоемах. Водителям маломерных судов разъяснили необходимость надевать спасательные жилеты, проверили средства спасения на суднах.

ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила безопасности и не оставаться равнодушным к тем, кто попал в беду.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов - 101, 112). «Телефон доверия» - 8 (4822) 39-99-99.