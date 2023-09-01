Предприятие в Тверской области оштрафовали за свалку бытовых отходов

Минприроды Тверской области выявило свалку бытовых отходов Фото: Минприроды Тверской области

По требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры министерством природных ресурсов и экологии Тверской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении организации, занимающейся производством лаков и красок, и выявлена свалка бытовых отходов и отходов производства на почве.

Юрлицу назначен административный штраф в размере 70000 рублей.

Нарушителю выдано предписание об устранении нарушений.