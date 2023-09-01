Житель Твери отдал за билеты в театр 42 000 рублей

Мошенники обманули жителя Твери на сайте знакомств Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратился 26-летний житель Твери и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Потерпевший рассказал, что зарегистрировался на одном из сайтов знакомств и стал общаться в мессенджере. В ходе переписки новая знакомая предложила сходить в театр и купить билеты. Мужчина зашел на сайт по ссылке, которую скинула собеседница, ввел данные карты и лишился 42 000 рублей со счета. Незнакомка перестала выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.