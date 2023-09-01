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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 10:41

Житель Твери отдал за билеты в театр 42 000 рублей

Мошенники обманули жителя Твери на 42 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителя Твери на сайте знакомств

Мошенники обманули жителя Твери на сайте знакомств

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратился 26-летний житель Твери и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Потерпевший рассказал, что зарегистрировался на одном из сайтов знакомств и стал общаться в мессенджере. В ходе переписки новая знакомая предложила сходить в театр и купить билеты. Мужчина зашел на сайт по ссылке, которую скинула собеседница, ввел данные карты и лишился 42 000 рублей со счета. Незнакомка перестала выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.