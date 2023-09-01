Тверской ансамбль гуслярш записал ролик со старинной песней к началу учебного года

Участницы ансамбля любят устраивать музыкальные прогулки по центру Твери. Фото: VK/Полюбить свою землю
Тверской ансамбль гуслярш «Полюбить свою землю» записал новый ролик в связи с началом нового учебного года.
Участницы самобытного музыкального коллектива исполнили песню XIX века на стихи Льва Модзалевского - известного русского писателя и педагога.
"Дети и взрослые позапрошлого столетия знали этот стишок наизусть. Его слова привлекали своей напевностью, простотой и узнаваемостью образов, добрым отеческим напутствием - радостно учиться и получать знания! Этого желаем всем учащимся и мы", - прокомментировали ролик участницы ансамбля.
В песне такие строки:
"Дети! В школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно...
Человек, и зверь, и пташка -
Все берутся за дела;
С ношей тащится букашка,
За медком летит пчела.
Ясно в поле, весел луг,
Лес проснулся и шумит;
Дятел носом тук да тук!
Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тянут сети,
На лугу коса звенит...
Помолясь, за книгу, дети!
Бог лениться не велит".
Напомним, что у ансамбля "Полюби свою землю" есть замечательная привычка совершать прогулки по центру Твери с песнями и игрой на гуслях.