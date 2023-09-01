Тверской ансамбль гуслярш записал ролик со старинной песней к началу учебного года

Участницы ансамбля любят устраивать музыкальные прогулки по центру Твери. Фото: VK/Полюбить свою землю

Тверской ансамбль гуслярш «Полюбить свою землю» записал новый ролик в связи с началом нового учебного года.

Участницы самобытного музыкального коллектива исполнили песню XIX века на стихи Льва Модзалевского - известного русского писателя и педагога.

"Дети и взрослые позапрошлого столетия знали этот стишок наизусть. Его слова привлекали своей напевностью, простотой и узнаваемостью образов, добрым отеческим напутствием - радостно учиться и получать знания! Этого желаем всем учащимся и мы", - прокомментировали ролик участницы ансамбля.

В песне такие строки:

"Дети! В школу собирайтесь,

Петушок пропел давно.

Попроворней одевайтесь!

Смотрит солнышко в окно...

Человек, и зверь, и пташка -

Все берутся за дела;

С ношей тащится букашка,

За медком летит пчела.

Ясно в поле, весел луг,

Лес проснулся и шумит;

Дятел носом тук да тук!

Звонко иволга кричит.

Рыбаки уж тянут сети,

На лугу коса звенит...

Помолясь, за книгу, дети!

Бог лениться не велит".

Напомним, что у ансамбля "Полюби свою землю" есть замечательная привычка совершать прогулки по центру Твери с песнями и игрой на гуслях.