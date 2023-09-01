Под Ржевом произошло ДТП с тремя пострадавшими, движение по М-9 приостановлено

Авария произошла недалеко от Ржевского мемориала. Фото: УГИБДД по Тверской области

Днём 1 сентября под Ржевом Тверской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. По информации Госавтоинспекции, авария случилась на 230-м километре трассы М-9 "Балтия" (недалеко от мемориала Советскому солдату).

Виновником аварии стал автомобиль "ВАЗ 2114", который по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в "Ладу Гранта".

В результате аварии пострадали водитель "четырнадцатой" (мужчина 1982 года рождения), его пассажирка (1987 года рождения) и водитель "Гранты" (мужчина 1978 года рождения). Все участники ДТП были трезвы.

Движение по трассе временно приостановлено - там проводятся аварийно-спасательные работы. На месте работают силы МЧС. Как стало известно "КП"-Тверь", спасатели занимаются деблокировкой пострадавшего из автомобиля.