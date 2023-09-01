Свыше 550 мальчиков начали учиться в Тверском суворовском военном училище

На торжественном построении на плацу в ТвСВУ. Фото: ПТО

1 сентября учебу в Тверском суворовском военном училище начали 556 мальчиков. В этом году нашему училище исполнилось 80-лет.

Поздравление с Днем знаний тверским суворовцам направил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Важная роль отводится воспитанию у юношей и девушек любви к Родине и готовности ее защищать. Уверен, что опытные педагоги и наставники направят свои силы, энергию и знания на подготовку квалифицированных военных кадров, способных решать задачи по дальнейшему укреплению Вооруженных Сил и отстаиванию национальных интересов государства», - отмечено в поздравлении от Сергея Шойгу.

Приехал поздравить суворовцев губернатор Игорь Руденя. Обращаясь к начальнику ТвСВУ Владимиру Ляпорову, курсантам и педагогам, глава региона подчеркнул: созданное в числе первых, Тверское суворовское училище на протяжении всей своей истории держит высокую планку одного лучших в стране.

В честь Дня знаний некоторым педагогам училища были вручены награды.

Напомним, что самый же первый звонок прозвенел в Тверском суворовском училище 1 декабря 1943 года. А первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948-го.

Более 100 выпускников ТвСВУ стали генералами.

В 2023 году Указом Президента России Тверское суворовское военное училище награждено орденом Почёта.