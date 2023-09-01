Свыше 550 мальчиков начали учиться в Тверском суворовском военном училище

На торжественном построении на плацу в ТвСВУ.
Фото: ПТО
1 сентября учебу в Тверском суворовском военном училище начали 556 мальчиков. В этом году нашему училище исполнилось 80-лет.
Поздравление с Днем знаний тверским суворовцам направил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Важная роль отводится воспитанию у юношей и девушек любви к Родине и готовности ее защищать. Уверен, что опытные педагоги и наставники направят свои силы, энергию и знания на подготовку квалифицированных военных кадров, способных решать задачи по дальнейшему укреплению Вооруженных Сил и отстаиванию национальных интересов государства», - отмечено в поздравлении от Сергея Шойгу.
Приехал поздравить суворовцев губернатор Игорь Руденя. Обращаясь к начальнику ТвСВУ Владимиру Ляпорову, курсантам и педагогам, глава региона подчеркнул: созданное в числе первых, Тверское суворовское училище на протяжении всей своей истории держит высокую планку одного лучших в стране.
В честь Дня знаний некоторым педагогам училища были вручены награды.
Напомним, что самый же первый звонок прозвенел в Тверском суворовском училище 1 декабря 1943 года. А первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948-го.
Более 100 выпускников ТвСВУ стали генералами.
В 2023 году Указом Президента России Тверское суворовское военное училище награждено орденом Почёта.
В суворовском училище - пополнение
Фото: ПТО