В Тверской области оштрафовали пенсионерку, прилюдно оскорбившую свою соседку

Прокуратура не встала на сторону женщины-сквернослова. Фото: Виктория ТУШКОВА

68-летняя жительница деревни Большая Воздвиженка Максатихинского округа Тверской области получила штраф за то, что оскорбила свою соседку.

Инцидент произошёл на одной из улиц деревни. В присутствии односельчан пенсионерка высказала в адрес 56-летней соседки "оскорбительные выражения, унижающие человеческое достоинство", сообщает Прокуратура Тверской области. Оскорблённая женщина не стала терпеть и обратилась в надзорное ведомство.

Было заведено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Несдержанной пенсионерке назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.