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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:02

В Тверской области оштрафовали пенсионерку, прилюдно оскорбившую свою соседку

Жительница деревни в Максатихинском районе пожаловалась в прокуратуру на обругавшую её соседку
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Прокуратура не встала на сторону женщины-сквернослова.

Прокуратура не встала на сторону женщины-сквернослова.

Фото: Виктория ТУШКОВА

68-летняя жительница деревни Большая Воздвиженка Максатихинского округа Тверской области получила штраф за то, что оскорбила свою соседку.

Инцидент произошёл на одной из улиц деревни. В присутствии односельчан пенсионерка высказала в адрес 56-летней соседки "оскорбительные выражения, унижающие человеческое достоинство", сообщает Прокуратура Тверской области. Оскорблённая женщина не стала терпеть и обратилась в надзорное ведомство.

Было заведено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Несдержанной пенсионерке назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.