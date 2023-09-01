Губернатор поздравил с Днём знаний учеников средней школы №19 Твери

В школах прозвенели первые звонки. Губернатор посетил тверскую школу №19. Фото: ПТО

1 сентября в Верхневолжье в школы пошли 142 879 ребят, в том числе 14 791 первоклассник. Губернатор Игорь Руденя в этот день утром поздравил с началом учебного года учеников средней школы №19 в Твери.

День знаний в школе №19, как и в других, начался с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации.

В школе №19 обучается 809 детей, из них 90 ребят впервые садятся за парты.

«Уважаемые преподаватели, дорогие родители и наши любимые дети! С Днём знаний всех, а первоклассников – с новым этапом большого и счастливого жизненного пути. Хочу пожелать вам встретить в школе новых друзей, чтобы вы учились, занимались спортом. Желаем вам побольше радости, слушайтесь родителей, учителей, любите свою школу. А старшим классам – в добрый путь! У вас ответственный момент, в этом году вы будете выбирать профессию. Желаю вам стать счастливыми и успешными. Любите свою Родину и свой родной город», - сказал Игорь Руденя.

На торжественной линейке в школе №19. Фото: ПТО

В День знаний школа присоединилась к акции «Самолетик будущего». Одиннадцатиклассники вручили первоклассникам бумажные самолетики с пожеланиями на первый учебный год. Уже в классе юные школьники прочитают напутственные слова и поместят самолётики в капсулу времени.

1 сентября детские сады, школы, колледжи, организации дополнительного образования региона (это свыше 1000 учреждений) приняли 228 584 детей – на 1107 ребят больше, чем в 2022-м.