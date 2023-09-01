В Тверской области приняты законы, регулирующие деятельность легкового такси

Состоялось 29-е заседание Законодательного Собрания Тверской области. Фото: ЗСТО

На заседании 31 августа депутаты в двух чтениях одобрили внесённый губернатором Тверской области закон «Об отдельных вопросах в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Тверской области и признании утратившими силу отдельных законов Тверской области».

«Закон закрепляет положения о полномочиях органов государственной власти Тверской области в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, сроке действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси, сроке действия разрешения на право осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Тверской области, требования, предъявляемые к легковому такси, - поясняют в пресс-службе регионального Заксобрания.

Всё это позволит повысить эффективность государственного управления в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также создаст для граждан более благоприятные и безопасные условия пользования легковым такси.

Также, принят закон, наделяющий специальными полномочиями государственное унитарное предприятие «Фармация». Среди таких полномочий - поставка лекарственных средств, специализированных продуктов медицинского питания и других материалов, их хранению и доставке до потребителя.

Кроме того, были поддержаны проекты некоторых федеральных законов. В частности, законодательная инициатива о передаче на федеральный уровень от субъектов федерации полномочий по обеспечению лекарствами лиц старше 18 лет, болеющих спинально-мышечной атрофией. Ещё областные парламентарии поддержали предложение сенаторов РФ, направленное на развитие малого и среднего предпринимательства. Например, в категорию социальных предпринимателей предлагается включить лиц, принимавших участие в специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий.