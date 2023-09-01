Игорь Руденя поздравил с Днем знаний жителей Тверской области Фото: ПТО

1 сентября отмечается День знаний. С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

"Этот замечательный праздник для каждого из нас наполнен воспоминаниями о школьных и студенческих годах, чувством благодарности к любимым учителям и преподавателям. Особые поздравления и напутствия звучат 1 сентября в адрес первоклассников и первокурсников. Пусть этот день станет началом нового, важного этапа в вашей жизни, поможет обрести надежных друзей и новые знания, которые станут надежной опорой для будущих успехов. Ответственный учебный год предстоит учащимся выпускных классов и курсов. Впереди сдача экзаменов и выбор дальнейшего профессионального пути. Желаю вам сил и настойчивости для достижения высоких результатов и реализации самых смелых планов. Мы верим в вас, в сегодняшних школьников и студентов, в то, что вы станете достойными гражданами России, приумножите достижения и победы Верхневолжья и всей нашей страны", - отметил Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил педагогов за преданность профессии, самоотдачу, способность видеть и развивать талант в каждом ребенке, пожелал учителям и родителям мудрости и гордости за детей, а всем учащимся успехов интересного и насыщенного яркими событиями учебного года.