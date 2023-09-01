Житель Твери похитил топливную карту из салона большегруза

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением обратился руководитель коммерческой организации в Твери и сообщил, что из салона большегруза, принадлежащего компании, неизвестный похитил топливную карту и потратил с нее 64 000 рублей.

Полицейские установили, что машина находилась в автосервисе. По камерам выявили подозреваемого в краже. Им оказался бывший работник компании, 38-летний житель посёлка Эммаусс. В день происшествия злоумышленник зашел в автосервис к своему коллеге и похитил из салона его машины топливную карту, которой воспользовался на одной из ближайших АЗС. Дизельное топливо подозреваемый продал.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.