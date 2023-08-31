Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 19:28

На полигоне Кушалино в Тверской области до 29 сентября проходят учебные полеты

Жителей Тверской области просят не выходить на полигон "Кушалино" во время учебных полетов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На полигоне под Тверью проходят полеты авиации с боевой стрельбой

На полигоне под Тверью проходят полеты авиации с боевой стрельбой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В период с 31 августа по 29 сентября 2023 года на полигоне "Кушалино" в Рамешковском муниципальном округе Тверской области будут проходить полеты авиации с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации. Администрация напоминает жителям и гостям округа, что территория авиационного полигона является запретной зоной для лиц, не имеющих прямого отношения к его работе.

Проход на территорию строго запрещен. Следуйте указаниям и будьте осторожны.