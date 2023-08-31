На полигоне Кушалино в Тверской области до 29 сентября проходят учебные полеты

На полигоне под Тверью проходят полеты авиации с боевой стрельбой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В период с 31 августа по 29 сентября 2023 года на полигоне "Кушалино" в Рамешковском муниципальном округе Тверской области будут проходить полеты авиации с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации. Администрация напоминает жителям и гостям округа, что территория авиационного полигона является запретной зоной для лиц, не имеющих прямого отношения к его работе.

Проход на территорию строго запрещен. Следуйте указаниям и будьте осторожны.