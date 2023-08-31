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НовостиОбщество31 августа 2023 15:50

Плавание стало самым популярным видом спорта в Тверской области

Физкультурой и спортом в Тверской области занимается почти каждый второй житель
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Плаванием в Тверской области занимаются 41 тыс. человек.

Плаванием в Тверской области занимаются 41 тыс. человек.

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Тверьстат рассказал, сколько в Тверской области спортсменов и физкультурников. По состоянию на конец 2022 года физической культурой и спортом в регионе занимались 552,3 тыс. человек. Это почти половина населения (на 1 января 2023 года численнсть жителей составляла 1 211 183 человека).

Самым популярным среди жителей региона видом спорта стало плавание. Им занимаются 41 тыс. человек. Второй по популярности футбол – 39,6 тыс. человек. Волейболом занимались 31,3 тыс. человек, баскетболом – 25,3 тыс. человек.

Ну а самый редкий в Тверской области вид спорта – фехтование. Фехтуют у нас 0,3 тыс. спортсменов.