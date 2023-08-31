В Тверском театре драмы представят премьеру - трагедию «Ромео и Джульетта»

Театр драмы приглашает на премьеру. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверском академическом театре драмы 15,16, 17 и 30 сентября на большой сцене представят первую премьеру сезона - трагедию «Ромео и Джульетта» (18+) Уильяма Шекспира в постановке заслуженного деятеля искусств России Валерия Персикова. Спектакль поставлен по трагедии в переводе Ивана Диденко. "Спектакль Тверского академического театра драмы – попытка прикоснуться, проникнуться традициями Средневекового театра. Над знаменитой трагедией работает заслуженный деятель искусств России Валерий Персиков, и это его вторая постановка по Шекспиру в Твери: комедия «Двенадцатая ночь или что угодно» (2004) была очень любима театралами. Вторым режиссером постановки назначен Никита Бахметьев. Кроме того, над спектаклем работает именитый режиссер по пластике Геннадий Богданов", - сообщает пресс-служба театра. В «Ромео и Джульетте» заняты ведущие и не так давно пополнившие труппу актеры Тверского театра драмы. Справки о премьере по телефонам: 8 (4822) 32-09-09, 32-22-92.