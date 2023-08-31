В Тверской области утверждены размеры выплат студентам-целевикам в медколледжах

На этот год в медколледжах региона предусмотрено 270 мест для целевиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 августа на заседании областного правительства утвердили размеры выплат студентам, обучающимся по целевому договору в медицинских колледжах региона.

Теперь в Верхневолжье абитуриенты при поступлении в медколледжи могут заключить договор, по которому им будут оплачивать обучение, а они в свою очередь должны будут отработать потом в больницах региона определенное время.

«В дальнейшем мы эту программу можем распространить и на другие направления, в том числе в образовании. Мы должны бороться за кадры и, конечно, их мотивировать. Под них строятся новые учреждения», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Итак, в первом семестре первого курса все студенты-целевики ежемесячно будут получать по 5000 рублей, а во втром семестре после сдачи сессии на «отлично» или «хорошо» – 6500 рублей.

Для второкурсников, сдавших экзамены на «отлично» или «хорошо» в первом семестре будут выплачивать по 7500 рублей, для остальных – 6000 рублей. Во втором семестре – 8500 и 6000 рублей соответственно.

Размер ежемесячных выплат в третий год обучения для отличников и хорошистов в первом семестре - 9500 рублей, во втором - 10500, для остальных – 7000 рублей.

Ежегодная выплата будет предоставляться целевикам после завершения учебного года. В 2024-м ее размер составит 12 тыс. рублей для всех обучающихся, с 2025 года – по 15 тыс. для отличников и хорошистов, по 12 тыс. - для остальных.

Суммы названы уже с учетом вычета НДФЛ.

На этот год в медколледжах региона предусмотрено 270 мест для целевиков.