В Твери завершён капитальный ремонт зданий двух школ Фото: администрация Твери

В Твери завершён капитальный ремонт зданий школы №15 и начальной школы №17. Готовность объектов к новому учебному году проинспектировали представители управления образования администрации города, депутаты Тверской городской Думы, представили родительского комитета и ученики.

Участники комиссии осмотрели новые кабинеты, спортивные залы, столовые.

Как сообщает администрация Твери, в ходе ремонта в школе №15 произведен ремонт кровли, фасада, заменены системы энергоснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, отремонтирован спортивный зал и кабинеты, установлены новые окна, двери, мебель и интерактивное оборудование. В новом учебном году в школе начнут работу: «Центр детских инициатив», «Лаборатория будущего», медиацентр и лекторий для школьников и их родителей.

В здании начальной школы №17 отремонтирован фасад, системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, произведен капитальный ремонт перекрытий второго этажа, рекреаций, кабинетов и холла.

- Модернизация общеобразовательных учреждений стала одной из самых востребованных и долгожданных программ, - отметила начальник управления образования администрации города Твери Наталья Жуковская. - Комплексный подход к ремонту школьных зданий включал в себя новые технологии и современные стандарты. Впервые к разработке дизайна были привлечены ученики, педагоги и родители. В итоге были найдены уникальные решения.