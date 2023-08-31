Сыр из Тверской области оказался фальсификатом

В Тверской области производили фальсифицированный сыр
Фото: Олег ЗОЛОТО
Специалисты Тверской испытательной лаборатории проверили образец "Пошехонского" сыра, произведенного в Верхневолжье.
Проба продукта была отобрана в Вологде инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В составе молочного продукта в ходе проверки установлено наличие бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина, что свидетельствует о фальсификации продукции.
Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.