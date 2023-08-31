Сыр из Тверской области оказался фальсификатом

В Тверской области производили фальсифицированный сыр Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Тверской испытательной лаборатории проверили образец "Пошехонского" сыра, произведенного в Верхневолжье.

Проба продукта была отобрана в Вологде инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В составе молочного продукта в ходе проверки установлено наличие бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина, что свидетельствует о фальсификации продукции.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.