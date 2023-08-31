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НовостиОбщество31 августа 2023 14:18

Сыр из Тверской области оказался фальсификатом

Молочный продукт из Тверской области не прошел лабораторную проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области производили фальсифицированный сыр

В Тверской области производили фальсифицированный сыр

Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Тверской испытательной лаборатории проверили образец "Пошехонского" сыра, произведенного в Верхневолжье.

Проба продукта была отобрана в Вологде инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В составе молочного продукта в ходе проверки установлено наличие бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина, что свидетельствует о фальсификации продукции.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.