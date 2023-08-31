Житель Тверской области взят под стражу по подозрению в убийстве

Жителю Тверской области предъявили обвинение по подозрению в убийстве Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, в период с 25 по 26 августа 2023 года мужчина 1973 года рождения, в деревне Говорово Конаковского района, ударил знакомого ножом. Потерпевший умер.

Место происшествия осмотрел следователь, орудие убийства изъято, назначено проведение экспертиз. Подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается.