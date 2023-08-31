В Калязине простились с погибшим в ходе СВО Александром Воронцовым Фото: администрация Твери

31 августа в Калязине простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Александром Воронцовым. Александр Николаевич родился в 1986 году в Калязине. Служил в должности стрелка отделения захвата штурмовой роты.

Отпевание бойца прошло в храме Вознесения Господня, траурный митинг состоялся на новом городском кладбище.

Соболезнования родным погибшего выразили первый заместитель главы администрации Калязинского района Светлана Шадрова, военный комиссар Кашинского городского округа Евгений Батурин.От имени Правительства Тверской области соболезнования озвучил заместитель министра имущественных и земельных отношений Олег Гришин.

Героя похоронили с воинскими почестями.