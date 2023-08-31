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НовостиПолитика31 августа 2023 12:30

В Калязине простились с погибшим в ходе СВО Александром Воронцовым

В Тверской области похоронили погибшего в ходе СВО стрелка Александра Воронцова
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Калязине простились с погибшим в ходе СВО Александром Воронцовым Фото: администрация Твери

В Калязине простились с погибшим в ходе СВО Александром Воронцовым Фото: администрация Твери

31 августа в Калязине простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Александром Воронцовым. Александр Николаевич родился в 1986 году в Калязине. Служил в должности стрелка отделения захвата штурмовой роты.

Отпевание бойца прошло в храме Вознесения Господня, траурный митинг состоялся на новом городском кладбище.

Соболезнования родным погибшего выразили первый заместитель главы администрации Калязинского района Светлана Шадрова, военный комиссар Кашинского городского округа Евгений Батурин.От имени Правительства Тверской области соболезнования озвучил заместитель министра имущественных и земельных отношений Олег Гришин.

Героя похоронили с воинскими почестями.