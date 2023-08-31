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НовостиОбщество31 августа 2023 11:06

В Твери 1 сентября перекроют участок улицы Жигарева

ВТвери из-за дорожных работ перекроют улицу Жигарева
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют участок улицы Жигарева

В Твери перекроют участок улицы Жигарева

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Движение и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, будет ограничена в Твери на улице Жигарева с 2:00 ночи до 6:00 утра 1 сентября.

Запрет действует на участке от Тверского проспекта до Студенческого переулка.

АО "АБЗ-Дорстрой" рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Жигарева.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.