В Твери 1 сентября перекроют участок улицы Жигарева

В Твери перекроют участок улицы Жигарева
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Движение и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, будет ограничена в Твери на улице Жигарева с 2:00 ночи до 6:00 утра 1 сентября.
Запрет действует на участке от Тверского проспекта до Студенческого переулка.
АО "АБЗ-Дорстрой" рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Жигарева.
Будьте внимательны, ищите пути объезда.