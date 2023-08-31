98 лет исполнилось основательнице клуба «Фронтовичка» в Твери

31 августа 98-летие отмечает жительница Твери, участница Великой Отечественной войны Галина Михайловна Макеева. Фото: ПТО

31 августа 98 лет исполнилось жительнице Твери, участнице Великой Отечественной войны Галине Михайловне Макеевой. С днем рождения ее по телефону поздравили губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев.

«Галина Михайловна, мы ценим ваше жизнеутверждающее отношение к жизни. Желаем здоровья, побольше радости. Ваша биография – это пример стойкости и мужества для всех нас. Такие люди как Вы – наша главная ценность», – подчеркнул Игорь Руденя.

«Доброго Вам здоровья. Огромное спасибо за то, что Вы сделали. Вы – пример для многих», - отметил Владимир Васильев.

Галина Михайловна родилась в подмосковном Подольске. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 15 лет. Сначала она трудилась в тылу. Под обстрелами копала окопы и траншеи, вместе с женщинами и детьми ставила противотанковые надолбы и заграждения. За оборону Москвы Галина Михайловна награждена четырьмя медалями.

В 17 лет Галина Макеева попала на фронт в составе 350-й артиллерийского дивизиона 29-й армии. Стала ефрейтором, разведчицей. Вместе с однополчанами дошла до Восточной Пруссии.

В общей сложности у Галины Михайловны Макеевой 25 государственных наград, среди них орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией».

После войны Галина Михайловна жила в Якутске, где окончила вечернюю среднюю школу и историко-филологический факультет университета.

В Тверь переехала в 1998 году. В столице Верхневолжья в 2000-м Галина Михайловна основала клуб «Фронтовичка», написала книгу о героических женщинах Великой Отечественной войны «Мы помним время фронтовое».