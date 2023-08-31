Свыше 40 машин переданы медицинским и социальным учреждениям Тверской области

Новые машины на площади Михаила Тверского. Фото: ПТО

Утром 31 августа перед зданием правительства региона в центре Твери выстроились 44 новых автомобиля, предназначенных для учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы. Ключи от машин руководителям муниципалитетов вручили губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев.

Все автомобили - отечественного производства.

Вручение ключей. Фото: ПТО

15 машин переданы в семейные центры Твери, Торжка, Западнодвинского, Зубцовского, Калининского, Калязинского, Кесовогорского, Конаковского, Кувшиновского, Максатихинского, Пеновского, Сандовского, Сонковского, Удомельского и Фировского округов.

29 автомобилей пополнят автопарки служб амбулаторной и паллиативной помощи.

Кроме того, муниципалитетам переданы один новый школьный микроавтобус и еще один автобус - в Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Торжке.

«Вручаемые сегодня машины – надёжная отечественная техника повышенной проходимости, которая позволит оперативно оказывать помощь семьям с детьми, а ребятам из областного детского дома в Торжке - посещать экскурсии, культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Также новый транспорт даст возможность повысить качество медицинского обслуживания жителей, прежде всего, отдалённых территорий», – сказал Игорь Руденя.

За последние пять лет автопарки медицинских, образовательных и социальных учреждений Верхневолжья пополнили около 480 машин, как легковых, так и микроавтобусов.