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НовостиОбщество31 августа 2023 7:43

"Хвостатый кросс" пройдет в Твери 3 сентября

В Твери собаки и их хозяева побегут "Хвостатый кросс"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери пройдет благотворительный забег "Хвостатый кросс"

В Твери пройдет благотворительный забег "Хвостатый кросс"

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ландшафтном парке "Тьмака" 3 сентября пройдет "Хвостатый кросс". Пробежать крос участники могут со своей собакой или взять на дистанцию подопечного Инициативной группы по защите животных.

Организаторы подготовили дистанции: - с 10:00 до 11:30 - парный забег с собаками (2 км);

- с 12:00 до 12:30 - детский забег (1 км без собак);

- с 13:00 до 14:00 - взрослый забег (6 км без собак). Каждому участнику на финише вручат памятную медаль и вкусные подарки для питомца. На площадке будет организован пункт сбора корма, игрушек и необходимых вещей для животных в приютах.

Регистрация на благотворительный забег уже открыта.