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НовостиОбщество31 августа 2023 7:18

Жительница Твери несколько месяцев незаконно получала пособие по безработице

С жительницы Твери взыщут незаконно полученное пособие по безработице
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери женщина незаконно получала пособие по безработице

В Твери женщина незаконно получала пособие по безработице

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки установлено, что 38-летняя местная жительницаа незаконно получала пособие по безработице.

В мае 2020 года женщина обратилась в Центр занятости населения Тверской области. Заявительницу признали безработной и назначили пособие. Позже, скрыв факт трудоустройства, она незаконно получила пособие по безработице в размере более 32 000 рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с женщины в доход федерального бюджета незаконно полученного пособия. Требования удовлетворены.