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НовостиПроисшествия31 августа 2023 5:58

В Спортивном переулке Твери спасатели тушили пожар в квартире

В Твери пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ребенка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пожар произошел в Спортивном переулке Фото: vk.com/tver_podslushano

Пожар произошел в Спортивном переулке Фото: vk.com/tver_podslushano

Сообщение о задымлении в квартире девятиэтажного дома в Спортивном переулке в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером 30 августа.

На место пожара выехали ПСЧ-1 и ПСЧ-4, служба пожаротушения, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

По прибытии было установлено, что горит квартира на первом этаже.

"Пожарными из квартиры спасены женщина и ребёнок, три человека эвакуировано", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Возгорание ликвидировали. Причина и ущерб уточняются.