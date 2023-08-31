В Спортивном переулке Твери спасатели тушили пожар в квартире

Пожар произошел в Спортивном переулке Фото: vk.com/tver_podslushano

Сообщение о задымлении в квартире девятиэтажного дома в Спортивном переулке в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером 30 августа.

На место пожара выехали ПСЧ-1 и ПСЧ-4, служба пожаротушения, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

По прибытии было установлено, что горит квартира на первом этаже.

"Пожарными из квартиры спасены женщина и ребёнок, три человека эвакуировано", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Возгорание ликвидировали. Причина и ущерб уточняются.