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НовостиОбщество30 августа 2023 15:06

Средняя зарплата в Твери превысила 61 тысячу рублей

Тверьстат сообщил, что средняя зарплата в Твери выросла по сравнению с прошлым годом почти на 15%
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
По статистике зарабатываем мы неплохо.

По статистике зарабатываем мы неплохо.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тверьстат опубликовал данные о среднемесячных зарплатах работников предприятий и организаций Твери (за исключением малого предпринимательства).

Согласно информации статистического ведомства, среднемесячная начисленная зарплата в январе-июне 2023 года в Твери составила 61 382 рублей. Это на 14,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Самые высокие заработки зафиксированы в сфере "профессиональная научная и техническая деятельность". Средняя зарплата тут - 84 220 рублей. Совсем немногим меньше зарабатывают в среднем работники информации и связи (83 541 руб.). На третьем месте - финансисты и страховщики (76 452 руб.)

Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере операций с недвижимостью (39477 руб.), в организациях культуры, спорта, досуга и развлечений (43 890 руб.), а также в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (45 544 руб.).