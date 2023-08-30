1 сентября в районах Тверской области изменятся расписание и маршруты автобусов

Изменения вводятся для удобства пассажиров.
Фото: Виктория ТУШКОВА
1 сентября в Кимрском и Конаковском округах Тверской области будет скорректирован график движения автобусов, а в Ржевском округе на двух маршрутах появятся новые остановки.
В «Транспорт Верхневолжья» поясняют, что изменения вводятся для удобства пассажиров. С 1 сентября Обновленный график движения будет доступен на сайте регионального Министерства транспорта, портале «Транспорта Верхневолжья» и в транспортном приложении «Волга».
Подробнее об изменениях:
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