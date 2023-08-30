Председатель Заксобрания Тверской области награждён Орденом Дружбы

Сергей Голубев председатель парламента Тверской области. Фото: ЗСТО

Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Со знаменательным событием Сергея Голубева поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя:

— Под вашим началом решаются важные задачи законодательного обеспечения дальнейшего развития Верхневолжья. Как опытный политик и руководитель Вы успешно консолидируете депутатский корпус в работе по экономической и социальной повестке, в комплексной деятельности, направленной на достижение национальных целей. Желаю Вам и впредь действовать в русле отечественных парламентских традиций, вносить свой вклад в благополучие нашего региона, — говорится в поздравлении главы области.

Поздравления Сергею Голубеву также направили руководители законодательных органов власти российских регионов.

У руля областного парламента Сергей Голубев с 2016 года. До этого много лет посвятил преподаванию в Тверском госуниверситете истории, он кандидат исторических наук, имеет стаж работы на госслужбе в аппарате губернатора региона. Партийный: первый заместитель Секретаря регионального отделения Партии, Член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Тверской области седьмого созыва