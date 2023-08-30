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НовостиОбщество30 августа 2023 13:35

Прокуратура потребовала устранить ямы на дорогах в Удомле

Ямы глубиной 15 сантиметров выявили на дорогах в Удомле
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры дорогу привели в порядок

По требованию прокуратуры дорогу привели в порядок

Фото: Ольга Крыльцова

В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратились местные жители с жалобами на состояние автодороги по проспекту Энергетиков в Удомле.

Установлено, что покрытие проезжей части разрушено на 80%, имеются выбоины и ямы площадью более 1 кв. метра и глубиной более 15 см, частично отсутствует бортовой камень.

Прокурор направил в суд административное исковое заявление к администрации с требованием отремонтировать аварийный участок. Суд обязал муниципалитет привести дорогу в порядок.

Требования выполнены, нарушения устранены.