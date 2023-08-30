В Андреаполе инспекторы стреляли по колесам при задержании пьяного водителя

При задержании пьяного водителя инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колесам Фото: Виктория ТУШКОВА

65-летний житель Андреапольского округа предстанет перед судом по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый был привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и лишен водительских прав на полтора года.

В июле 2023 года мужчину снова поймали пьяным за рулем автомобиля, но он попытался скрыться от инспекторов ГИБДД. Чтобы задержать водителя, сотрудники полиции применили служебное оружие и прострелили два колеса на автомобиле.

Машину изъяли и поместили на спецстоянку.

Уголовное дело с обвнительным заключением прокуратуры направлено в суд для рассмотрения по существу.