В Андреаполе инспекторы стреляли по колесам при задержании пьяного водителя

При задержании пьяного водителя инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колесам
Фото: Виктория ТУШКОВА
65-летний житель Андреапольского округа предстанет перед судом по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).
В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый был привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и лишен водительских прав на полтора года.
В июле 2023 года мужчину снова поймали пьяным за рулем автомобиля, но он попытался скрыться от инспекторов ГИБДД. Чтобы задержать водителя, сотрудники полиции применили служебное оружие и прострелили два колеса на автомобиле.
Машину изъяли и поместили на спецстоянку.
Уголовное дело с обвнительным заключением прокуратуры направлено в суд для рассмотрения по существу.