На время велогонки в Лихославльском округе Тверской области перекроют дорогу

В Тверской области на время велогонки перекроют дорогу Фото: Максим КИСЕЛЕВ

2 сентября в Лихослальском округе состоится чемпионат и первенство Тверской области по велосипедному спорту. В связи с проведением соревнований будет ограничено движение транспорта на автодороге Лисьи Горы - Анцифарово - Михайловское.

Движение будет перекрыто с 10:00 до 12:00, с 12:15 до 13:30.

Министерство транспорта Тверской области советует автомобилистам воспользоваться альтернативным проездом по автодороге через деревни Анцифарово, Селезениха, Анжихово, Волхово, Язвиха, Осташково, Павлово Лихославльского муниципального округа.

Будьте внимательны и осторожны.