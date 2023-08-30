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НовостиПроисшествия30 августа 2023 11:17

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипедов в Твери

В Твери 36-летний мужчина подозревается в краже велосипедов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери полицейские задержали подозреваемого в краже велосипедов Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери полицейские задержали подозреваемого в краже велосипедов Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратились двое жителей Осташкова и сообщили о краже двух велосипедов стоимостью 29 000 и 18 000 рублей. Транспортные средства стояли в подъезде дома.

Полицейские осмотрели место происшествия, составили описание пропавшего имущества.

В ходе розыска был установлен подозреваемый - 36-летний неработающий ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Мужчина рассказал, кому продал велосипеды. Их изъяли и вернули владельцам.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.