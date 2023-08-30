С начала года на дорогах Твери пострадали 75 пешеходов

Госавтоинспекторы провели рейд против пешеходов-нарушителей в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

С начала года на дорогах Твери произошло 72 ДТП с участием пешеходов, в авариях травмы получили 75 человек.

В целях предотвращения происшествий инспекторы провели рейд против пешеходов-нарушителей.

С 21 по 27 августа в Твери проходило мероприятие "Пешеход". За неделю сотрудники ГИБДД составили 158 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших требования Правил дорожного движения, из них 84 протокола - в отношении пешеходов и 74 - в отношении водителей.