В Тверской области 11 800 учителей досрочно вышли на пенсию, отработав 25 лет

В Тверской области 11 800 учителей досрочно вышли на пенсию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области 11 800 учителей, имеющие педагогический стаж не менее 25 лет, воспользовались правом досрочного выхода на пенсию.

"При выходе на досрочную пенсию учитывается переходный период. При выработке требуемого педагогического стажа и при наличии достаточного размера пенсионных коэффициентов учитель сможет обратиться за страховой пенсией по истечении срока, который установлен в переходном периоде. Например, при выработке стажа в 2023 году педагог сможет выйти на пенсию в 2028 году", - объяснили в Тверском отделеним Фонда пенсионного и социального страхования.

При этом продолжать работать никто не запрещает.

Чтобы узнать свой трудовой стаж, необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) в личном кабинете на сайте СФР или на портале Госуслуг.