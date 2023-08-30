Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 9:30

В Тверской области стартовала сезонная вакцинация против гриппа

В тверской регион поступило более 240 тыс. доз вакцины для прививок против гриппа
Алексей АНДРЕЕВ
Вакцинация - отличный способ профилактики гриппа.

Вакцинация - отличный способ профилактики гриппа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация против гриппа началась в регионе, уже имеется более 240 тыс. доз вакцины, в том числе более 50 тыс. доз на прививки для детей. По данным регионального Минздрава уже привились более 850 человек.

Всего в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов планируется вакцинировать против гриппа более 719 тысяч жителей Тверской области, в том числе свыше 144 тысяч детей.

Оптимальный для проведения прививок период - с августа по ноябрь.

Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства. В первую очередь вакцинацию должны пройти граждане из групп риска: дети и пожилые люди, беременные женщины, лица с хронической неинфекционной патологией, а также медработники и сотрудники образовательных учреждений.