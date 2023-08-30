В Тверской области стартовала сезонная вакцинация против гриппа

Вакцинация - отличный способ профилактики гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация против гриппа началась в регионе, уже имеется более 240 тыс. доз вакцины, в том числе более 50 тыс. доз на прививки для детей. По данным регионального Минздрава уже привились более 850 человек.

Всего в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов планируется вакцинировать против гриппа более 719 тысяч жителей Тверской области, в том числе свыше 144 тысяч детей.

Оптимальный для проведения прививок период - с августа по ноябрь.

Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства. В первую очередь вакцинацию должны пройти граждане из групп риска: дети и пожилые люди, беременные женщины, лица с хронической неинфекционной патологией, а также медработники и сотрудники образовательных учреждений.