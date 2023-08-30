Гроза, ливни и усиление ветра ожидаются в Тверской области 30 августа

Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что до 15:00 30 августа в западных районах региона ожидаются гроза, ливни, усиление ветра при грозе отдельными порывами до 15 м/с.

Температура воздуха днем +20... +25 градусов, в ночные часы +11... +16.

По данным многолетних наблюдений, средняя температура 30 августа составляет +13,9 градусов. Самым теплым предпоследний день лета был в 1938 году +32,8 градусов. Самым холодным стало 30 августа 1919 года - всего 1,2 градуса тепла.