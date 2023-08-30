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НовостиЗдоровье30 августа 2023 8:18

В Тверской области за неделю коронавирусом заразились девять человек

В Тверской области госпитализрован один заболевший коронавирусом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области выявлено девять новых случаев коронавируса

В Тверской области выявлено девять новых случаев коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области продолжают выявлять единичные случаи заражения коронавирусом среди населения. По данным сайта Стопкоронавирус.РФ, с 21 по 27 августа в Тверской области коронавирусом заразились девять человек.

Один заболевший госпитализирован. 15 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Смертельных случаев нет.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 197 072 человека, 194 158 заразившихся вылечились. Смертельных случаев - 2774.