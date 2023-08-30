Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 7:59

Врач и телеведущий Александр Мясников посетил Тверскую область

Врач и телеведущий Александр Мясников посетил могилы отца и деда в Красном Холме
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Александр Мясников посетил музей, редакцию, центральную районную больницу, встретился с жителями Красного Холма Фото: администрация Краснохолмского муниципального округа

Александр Мясников посетил музей, редакцию, центральную районную больницу, встретился с жителями Красного Холма Фото: администрация Краснохолмского муниципального округа

Российский врач и телеведущий Александр Мясников посетил малую родину - город Красный Холм и побывал на могилах своих отца и деда Леонида Александровича и Александра Леонидовича Мясниковых на городском кладбище.

Медицинская династия Мясниковых берёт начало в XIX веке. Семья проживала в Красном Холме, где существует семейный музей.

Как сообщает администрация Краснохолмского муниципального округа, во время личного визита Александр Мясников посетил музей, редакцию, центральную районную больницу, встретился с жителями города и главой Виктором Журавлевым.

В 2024 году в городе планируют провести памятные мероприятия по случаю 125-летия со дня рождения деда врача и телеведущего - советского учёного, председателя Всероссийского общества терапевтов Александра Леонидовича Мясникова.