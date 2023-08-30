В Твери на время съемок фильма перекроют несколько улиц

В Твери перекроют несколько улиц Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери на время съемок фильма по заявке АНО Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области" будут ограничивать движение транспорта на нескольких улицах.

С полуночи до 7:30 утра 31 августа перекроют набережную Степана Разина (на участке от Тверского проспект до улицы Салтыкова-Щедрина); 5 сентября в это же время перекроют набережную (на участке от Студенческого переулка до улицы Салтыкова-Щедрина); с 14:00 до 18:30 вечера 17 сентября ограничат движение по Беляковскому переулку (на участке от улицы Бебеля до улицы Брагина).

На участках будет обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на перекрытые улицы.